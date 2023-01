Die Ukraine soll jetzt doch Marder-Schützenpanzer bekommen (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Es handele sich um einen weiteren Schritt hin zur Eskalation des Konfliktes, teilte Moskaus Deutschland-Botschaft in Berlin mit. Weiter hieß es, es gehe um eine moralische Grenze, die die Bundesregierung nicht hätte überschreiten sollen. Deutschland und der Westen hätten an einer friedlichen Lösung offenkundig kein Interesse. Zuvor hatte die Bundesregierung die baldige Lieferung von rund 40 Schützenpanzern vom Typ Marder sowie eines Patriot-Flugabwehrraketensystems bekanntgegeben. Für die Bedienung beider Systeme sollen ukrainische Soldaten in Deutschland angelernt werden.

Begründet wurde dies unter anderem damit, dass die Ringtausch-Lieferungen von osteuropäischen NATO-Ländern allmählich an ihr Ende kämen. Damit endet eine lange Zurückhaltung der Bundesregierung, Waffensysteme dieser Kategorie an Kiew zu liefern.

