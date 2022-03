HANDOUT - 01.10.2018, ---: Die Internationale Raumstation ISS, aufgenommen im Oktober 2018 über der Erde. Foto: NASA - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits (picture alliance/dpa)

Die drei Kosmonauten dockten mit ihrem Raumschiff vom Typ Sojus MS-21 an der ISS an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Kurz darauf schwebten sie in die ISS und wurden von ihren dort anwesenden Kollegen - zwei Russen, vier US-Amerikanern und dem Deutschen Matthias Maurer - freundlich begrüßt. Die Kosmonauten waren rund drei Stunden vor dem Andocken vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet.

Russische Raumfahrtbehörde will Startplatz Kourou schließen

Die russische Raumfahrtbehörde Roskomos will unterdessen ihren Startplatz am europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana dauerhaft stilllegen. Der Leiter der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Rogosin, bezeichnete die Europäische Weltraumagentur ESA als einen "unzuverlässigen Partner". Russland frage sich daher, wozu man den Startplatz noch brauche.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hatten die Europäische Union und die USA Sanktionen auch gegen die russische Raumfahrt verhängt. Roskosmos sagte im Gegenzug weitere Starts seiner Sojus-Raketen aus Kourou ab. Statt 30 soll es laut Behördenleiter Rogosin in diesem Jahr nur etwa 20 Starts geben.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.