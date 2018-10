Angesichts neuer Vorwürfe der Cyber-Spionage hat die Europäische Union Russland ein aggressives Vorgehen vorgeworfen.

Man bedauere Aktionen, die das Völkerrecht und die internationalen Institutionen untergrüben, heißt es in einer Erklärung mehrerer EU-Spitzenvertreter. Der mutmaßliche Hackerangriff auf die in Den Haag ansässige Organisation für das Verbot chemischer Waffen stelle den Versuch dar, die Integrität der OPCW zu beschädigen. In dem Fall hatten die Niederlande vier Russen ausgewiesen. Großbritannien erhob schwere Vorwürfe gegen den russischen Militärgeheimdienst GRU. Außenminister Hunt machte den GRU verantwortlich für Hackerangriffe auf politische Institutionen und Unternehmen. Der Geheimdienst habe Verbindungen zu einer Hackergruppe, der der Angriff auf den Deutschen Bundestag und das Datennetzwerk des Bundes angelastet wird.