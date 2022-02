Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew versuchen, sich vor dem russischen Militär in Sicherheit zu bringen. (imago/SNA/Stringer)

Bereits in der Nacht hatte es in Kiew mehrere schwere Explosionen gegeben. Zahlreiche Menschen suchten Schutz in Metrostationen. Auch in anderen Teilen des Landes gingen die russischen Angriffe weiter.

Nach Angaben der ukrainischen Regierung kamen bereits mehr als 130 Menschen ums Leben. Es gebe hunderte Verletzte. Auch viele Zivilisten seien betroffen. Präsident Selenskyj ordnete die Generalmobilmachung an. Wehrfähige zwischen 18 und 60 Jahren sollen das Land nicht mehr verlassen.

Das ukrainische Militär berichtete von erheblichen Kämpfen in Iwankiw, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Kiew. Eine Brücke über einen Fluss sei zerstört worden. Offensichtlich versuchten russische Truppen von Norden nach Kiew vorzustoßen.

Ein Berater des Innenministeriums, Anton Geraschtschenko, schrieb im Messenger-Dienst Telegram, Russland plane offenbar, mit Panzern von Iwankiw und Tschernihiw nach Kiew durchzubrechen. "Heute wird der härteste Tag", meinte Geraschtschenko.

USA rechnen mit Belagerung von Kiew

US-Außenminister Antony Blinken erklärte, Kiew könne womöglich belagert werden. Die US-Regierung geht davon aus, dass das Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin letztlich ein Sturz von Selenskyjs pro-westlicher Regierung ist.

Intensive Kämpfe tobten auch im Osten des Landes. Russische Streitkräfte drangen in der Stadt Sumy nahe der Grenze mit Russland ein, die an einer Schnellstraße liegt, die nach Kiew führt. Der regionale Gouverneur Schiwitski erklärte, ukrainische Streitkräfte hätten in der Stadt in der Nacht gegen russische Truppen gekämpft. Weitere russische Konvois rollten westwärts in Richtung der ukrainischen Hauptstadt, sagte er. Schiwitski fügte hinzu, auch die nordöstliche Stadt Konotop sei umkämpft. Einwohner der Region rief er dazu auf, gegen die russischen Streitkräfte zu kämpfen.

In Kiew gab es in der Nacht nach Angaben des Außenministers der Ukraine, Kuleba, mehrere schwere Explosionen. In Agenturberichten aus der Stadt heißt es, dabei sei unter anderem ein mehrstöckiges Wohnhaus von Raketentrümmern getroffen worden und in Flammen aufgegangen. Zahlreiche Menschen suchen weiterhin Schutz in Metrostationen.

UNO: 100.000 Menschen auf der Flucht

Inzwischen sollen sich rund 100.000 Menschen auf der Flucht befinden. Diese Zahl nannte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Auf Bildern aus Kiew waren volle Straßen zu sehen; viele Menschen versuchen offenbar, sich in ländlichen Regionen des Landes in Sicherheit zu bringen. Zudem wurden in den Nachbarländern der Ukraine hunderte Flüchlinge registriert.

