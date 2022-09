Auch aus der Stadt Melitopol sollen sich russische Streitkräfte zurückziehen, heißt es. (picture alliance/dpa/TASS)

Zahlreiche Einsatzkräfte hätten die Großstadt Melitopol fluchtartig in Richtung Krim verlassen, twitterte der Bürgermeister der Stadt, Fedorow. Russische Militärfahrzeuge seien in Kolonnen auf die annektierte Halbinsel gefahren. Belege für seine Aussagen lagen zunächst nicht vor. Melitopol ist die zweitgrößte Stadt in der Region Saporischschja, in der auch das gleichnamige Atomkraftwerk liegt. Eine mögliche Rückeroberung der Stadt Melitopol wird von Militärexperten als großer Schritt gegen Russland eingeordnet.

Unterdessen kündigte der ukrainische Präsident Selenskyj an, in den zurückeroberten Orten im Osten und Süden des Landes dafür zu sorgen, dass die Menschen allmählich wieder zu einem normalen Alltagsleben zurückfinden. Vielerorts seien ukrainische Truppen noch dabei, die Lage zu stabilisieren und zurückgelassene russische Soldaten, Saboteure und Kollaborateure festzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.