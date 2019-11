Die russische Fußball-Nationalmannschaft boykottiert nach einem Fehler bei der Reihenfolge der Nationalfarben die neuen Trikots für die kommenden EM-Qualifikationsspiele.

Die Nationalelf werde einfach die alte Ausrüstung weiter nutzen, erklärte der russische Fußballbund. Der Grund: Auf den neuen Trikots steht die russische Flagge Kopf. Statt Weiß, Blau, Rot sind die Farben auf den Trikots in der Reihenfolge Rot, Blau, Weiß angeordnet - wie auf der serbischen Flagge. Fans fiel der Fehler nach der Vorstellung der neuen Ausrüstung sofort auf.



Es ist bereits die zweite Panne des Sportartikelherstellers. Erst Anfang der Woche entschuldigte sich Adidas für die Schreibfehler auf zwei Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Man werde alle erforderlichen Schritte einleiten, um solche technischen Fehler künftig zu vermeiden, sagte ein Unternehmenssprecher in Herzogenaurach. Er entschuldigte sich bei allen betroffenen Kunden und den Fans der Nationalmannschaft. Die neuen Trikots waren am Montag vorgestellt worden. Im Online-Shop von Adidas waren auf ihren Rückseiten die Nachnamen der Spieler Jonas Hector und Luca Waldschmidt falsch geschrieben worden, nämlich „Hecktor“und Waltschmid“.