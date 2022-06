Russische Gaslieferungen nach Frankreich sind unterbrochen. (AFP / Denis Charlet)

Wie der französische Netzbetreiber mitteilte, ist die Gaslieferung bereits seit Mittwoch ausgesetzt. Eine Ursache dafür nannte die Gesellschaft nicht. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Novak begründete das Ausbleiben der Gaslieferung mit Wartungsarbeiten an einer Gasturbine der Nord-Stream-1-Pipeline, über die Gas aus Russland nach Deutschland und von dort teilweise weiter nach Frankreich geleitet wird. Der russische Energiekonzern Gazprom hatte in den vergangenen Tagen seine Lieferungen in die Bundesrepublik um 60 Prozent gedrosselt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.