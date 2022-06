Deutsche Gas-Importeure

Der Energiekonzern Uniper zahlt nach eigenen Angaben russische Gaslieferungen nach wie vor in Euro. (dpa/picture-alliance/Rolf Vennenbernd)

RWE erklärte nach Angaben der "Rheinischen Post", man habe den Betrag in Euro auf ein Konto bei der Gazprom-Bank überwiesen. Ein Sprecher von Uniper sagte, man zahle im Einklang mit dem neuen Zahlungsmechanismus. Uniper ist der größte deutsche Importeur von Gas aus Russland.

Offenbar werden die Rechnungen aus Moskau in Euro auf ein Konto bei der Gazprombank überwiesen. Diese konvertiert die Zahlung nachträglich in Rubel. Die Europäische Kommission lehnt die direkte Bezahlung russischen Gases in Rubel ab und betrachtet sie als Verletzung der EU-Sanktionen.

Der russische Gazprom-Konzern hat bereits Lieferstopps gegen mehrere europäische Versorger mit der Begründung verhängt, die Lieferungen seien nicht wie gefordert in Rubel bezahlt worden.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.