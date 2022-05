Ukrainische Soldaten leisten letzten Widerstand: Vor allem die Region Luhansk im Donbass ist den Angaben zufolge fast vollständig unter russischer Kontrolle. (AFP)

Nach ukrainischen Angaben nehmen die russischen Streitkräfte derzeit mehr als 40 Städte und Ortschaften in den Regionen Donezk und Luhansk unter Beschuss. Es seien mehrere Dutzend zivile Einrichtungen und Gebäude beschädigt worden, darunter auch eine Schule, teilte das ukrainische Militär auf Facebook mit. Dabei seien mehrere Zivilisten getötet oder verwundet worden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj rief die Weltgemeinschaft angesichts der russischen Großoffensive in seiner jüngsten Videoansprache dazu auf, sich eindeutiger auf die Seite der Ukraine zu stellen. Sein Land sei Russland im Donbass zahlenmäßig weit unterlegen und benötige mehr Unterstützung. Selenskyj zeigte sich enttäuscht von den Beratungen beim Weltwirtschaftsforum in Davos: Tausende russische Raketen und zehntausende getötete Ukrainer änderten offenbar nichts daran, dass es immer noch jemanden gäbe, der sage, lasst uns die Interessen des russischen Staates berücksichtigen, kritisierte der ukrainische Präsident.

Er wies Vorschläge zurück, zur Beendigung des Krieges territoriale Zugeständnisse an Moskau zu machen. Selenskyj kritisierte in diesem Zusammenhang auch den früheren US-Außenminister Kissinger. Dieser hatte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt, ein Frieden für die Ukraine sei nur mit Gebietsabtretungen an Russland zu erreichen. Selenskyj betonte, er sei zu Gesprächen mit Moskau bereit, wenn Russland sich auf die Frontlinien aus der Zeit vor dem Angriff am 24. Februar zurückziehe.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.