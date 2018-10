Die Bundesregierung schließt sich der Einschätzung mehrerer Staaten an, wonach Russland für eine Reihe weltweiter Cyber-Angriffe verantwortlich ist.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, man gehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass hinter der Kampagne der russische Militärgeheimdienst GRU stecke. Die Annahme beruhe auf einer sehr guten eigenen Fakten- und Quellenlage.



Gestern hatten die britische und niederländische Regierung von mehreren weltweiten Cyber-Attacken des GRU auf politische Institutionen, Unternehmen und Medien gesprochen. In den USA sollen in dem Zusammenhang sieben Agenten des GRU angeklagt werden. Russland wies die Vorwürfe zurück. Eine Sprecherin des Außenministeriums erklärte, bei den Anschuldigungen handele es sich um große Fantasien.