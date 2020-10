Das massive Tiersterben vor der Küste der russischen Halbinsel Kamtschatka könnte durch Umweltverschmutzungen verursacht worden sein.

Nach Angaben der Organisation Greenpeace wurde in Wasserproben eine hohe Konzentration von Erdölprodukten und Phenol festgestellt. Zudem habe das Meerwasser seine Farbe verändert. Die genaue Ursache ist noch unklar. In einem Video waren tote Robben, Kraken und Fische an den Stränden zu sehen. Greenpeace sprach von einer ökologischen Katastrophe.



Mindestens neun Menschen hätten sich mit Beschwerden an Ärzte gewandt, teilte die regionale Gesundheitsbehörde mit. Bereits vor drei Wochen hatten Surfer an der Küste über Augenschmerzen, kurzfristigen Sehverlust, Erbrechen und Husten geklagt. Der Gouverneur der Region, Solodow, schloss natürliche Phänomene wie Algen oder Vulkane als Auslöser für das Tiersterben nicht aus.



Kamtschatka ist eine der abgelegensten und unzugänglichsten Regionen im Osten Russlands.

