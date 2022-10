Ein Hubschauber wirft Wasser ab, um einen in Flammen stehenden Güterzug auf der Krim-Brücke zu löschen. (Foto: Russische Staatsmedien) (IMAGO / Sputnik Republic of Crimea Russia / IMAGO / Konstantin Mihalchevskiy)

An mindestens zwei Stellen stürzte ein Teil der Fahrbahn ein. Auf russischer Seite war die Rede von einer Bombe in einem Lastwagen, der in Richtung Krim unterwegs gewesen sei. Durch die Explosion seien zudem die Tanks eines Güterzugs in Brand geraten, hieß es. Drei Menschen seien getötet worden.

Die 19 Kilometer lange Brücke über die Straße von Kertsch ist für die russischen Invasionstruppen in der Ukraine von Bedeutung. Auf diesem Weg erhalten sie einen Teil ihres Nachschubs.

Der russische Staatschef Putin ordnete an, dass eine Untersuchungskommission die Hintergründe aufklären soll. Die ukrainischen Verteidiger hatten wiederholt mit Angriffen auf die Brücke gedroht. Russland wiederum hatte für diesen Fall Angriffe auf die Kommandozentralen in Kiew angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.