Russischen Angaben zufolge hat die länger erwartete Großoffensive der Ukraine zur Rückeroberung der Region Donezk begonnen? (LIBKOS / AP / dpa / LIBKOS)

Nach Angaben der russischen Regierung soll die Offensive abgewehrt worden sein. Rund 250 ukrainische Soldaten seien dabei getötet worden. Dutzende Kampffahrzeuge seien zerstört worden. Das Ministerium veröffentlichte ein Video, das nach eigenen Angaben mehrere ukrainische Panzerfahrzeuge zeigt, die nach Beschuss auf einem Feld explodieren. Von der Regierung in Kiew gab es zunächst keine Stellungnahme. Die Behauptungen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

In der russischen Region Belgorod ist nach Angaben des Gouverneurs der Region eine Energieanlage bei einem Drohnenangriff in Brand geraten. Die Drohne habe einen Sprengsatz abgeworfen, teilte der Gouverneur über die Nachrichten-App Telegram mit. Es habe keine Verletzten gegeben. Zuvor hatte er die Bewohner der Region dazu aufgerufen, das Gebiet an der Grenze zur Ukraine zu verlassen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.