Tausende russische Männer würden an die Kriegsfront geschickt, betonte die Antikriegsbewegung Wesna. Sie appellierte an die Russen, in großen Städten auf die Straßen zu gehen. Der prominente Putin-Gegner Nawalny meldete sich aus dem Gefängnis zu Wort. In einer Video-Botschaft sagte er, es sei klar, dass der kriminelle Krieg schlimmer werde und Putin versuche, so viele Menschen wie nur irgendmöglich hineinzuziehen.

