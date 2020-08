Der schwer erkrankte russische Oppositionspolitiker Nawalny darf zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen werden. Das teilte ein Arzt am behandelnden Krankenhauses im sibirischen Omsk mit. Zuvor hatten Mediziner des Krankenhauses noch erklärt, Nawalny sei nicht transportfähig.

Dem widersprachen Ärzte aus Deutschland, die den 44-Jährigen zuvor untersucht hatten. Die Organisation "Cinema for Peace" hat ein Transportflugzeug organisiert, mit dem der Patient ausgeflogen werden kann.



Nawalny liegt derzeit im Koma und muss beatmet werden. Nach Darstellung der russischen Mediziner leidet er an einer Stoffwechsel-Störung. Hinweise auf eine von seinen Anhängern vermutete Vergiftung hätten die Untersuchungen nicht ergeben. Allerdings seien an seiner Kleidung und seinen Fingern Spuren industrieller chemischer Substanzen gefunden worden, die etwa bei der Produktion von Plastikbechern anfielen. Seine Familie hatte den russischen Behörden vorgeworfen, sie wollten ihn nicht ausfliegen lassen, solange noch Spuren von Gift in seinem Körper nachweisbar seien.



Unklar war, wann genau der Kreml-Kritiker nun nach Berlin geflogen wird.