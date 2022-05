In der ukrainischen Hauptstadt Kiew (picture alliance / AA / Andre Alves )

Der Leiter des Präsidialamtes, Jermak, schrieb im Messengerdienst Telegram, Russland wolle dadurch den Nachschub an westlichen Waffen stoppen.

Präsident Selenskyj sagte in einer Videoansprache in Kiew, es habe russische Raketenangriffe auf Lwiw, Winnyzja, Odessa, das Kiewer Gebiet und das Umland von Dnipro gegeben. In Teilen des Gebietes Lwiw im Westen der Ukraine fiel der Strom aus. Auch das in Mariupol eingekesselte Stahlwerk Asowstal ist laut ukrainischem Generalstab erneut unter Beschuss genommen worden.

Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, Ignat, schrieb auf Facebook, die russische Armee habe mehr als 20 Raketen auf die Ukraine abgeschossen. Die Luftabwehr der Ukraine habe wiederum acht russische Marschflugkörper abgefangen. Diese militärischen Details sind unabhängig nur schwer überprüfbar.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.