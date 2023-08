Der Start der russischen Raumsonde "Luna-25" (AP / Roskosmos)

Die Systeme arbeiteten normal und die Kommunikation sei stabil, erklärte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Mittwoch. Die Sonde soll in fünf Tagen am Südpol des Mondes landen und dort mindestens ein Jahr bleiben, um Bodenproben zu entnehmen und zu analysieren.

Luna-25 ist die erste russische Mondmission seit 1976. Ursprünglich hatte Roskosmos mit der europäischen Raumfahrtagentur Esa an dem Programm gearbeitet. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine im vergangenen Jahr beendete die Esa jedoch die Zusammenarbeit mit Moskau.

