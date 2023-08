Kurz vor geplanter Mondlandung

Die Mondsonde "Luna-25" schickte zuletzt Fotos vom Mond zur Erde, nun scheint es eine unerwartete Panne gegeben zu haben. (AFP PHOTO / Handout /Russian Space Agency Roscosmos )

Während der Operation sei es an Bord der automatischen Station zu einer außerplanmäßigen Situation gekommen, die es nicht erlaubt habe, ein Manöver unter den vorgegebenen Parametern auszuführen, hieß es. Spezialisten seien dabei, die Situation zu analysieren. Details wurden zunächst nicht genannt.

Das Aufsetzen auf dem Mond war für kommenden Montag anvisiert. "Luna-25" startete vor über einer Woche ins All und trat am vergangenen Mittwoch in die Umlaufbahn des Mondes ein.

