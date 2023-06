Schäden an einem Wohnhaus im russischen Landkreis Schebekino nach ukrainischen Drohnenangriffen (Archivfoto). (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Belgorod Region Governor Press O)

Getroffen habe es die Gegend um den Ort Waluiki im Grenzgebiet zur Ukraine, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die russischen Behörden. Bei dem Angriff seien sieben Zivilisten verletzt worden, darunter ein Kind. Neun Gebäude seien beschädigt worden. Auch die Verwaltung der russischen Grenzregion Kursk meldet Angriffe.

Das ukrainische Verteidigungsministerium in Kiew teilte in einem aktuellen Lagebericht mit, dass ukrainische Truppen in der laufenden Gegenoffensive in den vergangenen zwei Wochen acht Ortschaften in den von Russland besetzten Regionen zurückerobert hätten.

Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

