Britischer Geheimdienst

Die Söldnertruppe habe aufgrund hoher Verluste an der Front niedrigere Standards bei der Rekrutierung neuer Kämpfer eingeführt, hieß es in einem Geheimdienst-Update auf dem Twitter-Account des Verteidigungsministeriums in London. Auch zuvor abgelehnte Bewerber würden einberufen. Die Schlagkraft der Söldnertruppe werde so vermutlich verringert, da die neuen Kämpfer nur eingeschränkt ausgebildet würden. Laut den britischen Angaben waren Wagner-Söldner zentral an den jüngsten Gefechten in der Ukraine beteiligt.