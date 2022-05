Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist ein russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Heute standen zwei weitere vor Gericht. (picture alliance / dmg media Licensing / Daily Mail)

Das Bezirksgericht in Kotelewska verhängte wegen Angriffen auf zivile Einrichtungen Haftstrafen in Höhe von elf Jahren und sechs Monaten. Beide Männer bekannten sich schuldig. Sie hatten am ersten Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine eine Bildungseinrichtung zerstört. In einem ersten Kriegsverbrecherprozess war vergangene Woche ein junger Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte einen Zivilisten erschossen.

In Den Haag wollen sich heute Ermittler zum Stand der internationalen Untersuchungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine äußern. Der Chefankläger des Weltstrafgerichts, Khan, hatte Mitte Mai ein Team ins Kriegsgebiet entsandt.

