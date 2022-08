"Spiegel"-Bericht

Die Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein. Hier werden nach Medieninformationen Soldaten aus der Ukraine an der Panzerhaubitze 2000 der Bundeswehr ausgebildet. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Kurz nach Beginn der Lehrgänge an zwei Bundeswehrstandorten habe der Militärische Abschirmdienst verdächtige Fahrzeuge unweit der Kasernen beobachtet, berichtet das Nachrichtenmagazin. Zudem seien die Übungsplätze mit Kleindrohnen überflogen worden. Betroffen waren demnach die Standorte Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz und Grafenwöhr in Bayern. In Idar-Oberstein bildete die Bundeswehr ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 aus. In Grafenwöhr trainierten US-Streitkräfte Ukrainer an westlichen Artillerie-Systemen.

