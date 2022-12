Die russischen Angriffe in der Region Donezk in der Ukraine gehen weiter. (IMAGO / Cover-Images)

So seien rund um Donezk etwa 60 Soldaten getötet worden, berichteten Nachrichtenagenturen aus Moskau unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Weiter hieß es, in der benachbarten Region Luhansk seien rund 30 ukrainische Soldaten bei einem Angriff ums Leben gekommen. Zudem habe das russische Militär - etwa in Cherson und in Charkiw - eine Reihe von ukrainischen Geschützen zerstört. Aus Kiew liegt keine Einschätzung zu den russischen Angaben vor. Die Berichte aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.