Russische Kämpfer am 29. Mai in der ukrainischen Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk. Das Foto wird von der staatlichen russischen Agentur Tass zur Verfügung gestellt. (IMAGO/ITAR-TASS)

Bei einem Luftangriff auf ein Chemiewerk sei zudem ein Tank mit Salpetersäure getroffen worden. Die prorussischen Separatisten teilten mit, es sei dort zu einer Explosion gekommen. Sjewjerodonezk gilt als strategisch wichtig für die russischen Kriegspläne zur Eroberung des Donbass. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, zerstörten russische Raketen auch heute wieder militärische Ausrüstung, darunter Gefechtsstände, Drohnen und Munitionsdepots. In dem wochenlang umkämpften Stahlwerk in Mariupol am Asowschen Meer hätten russische Truppen etwa 150 Leichen ukrainischer Kämpfer entdeckt. Moskau sei bereit, die Leichen der Ukraine zu übergeben, heißt es. Von unabhängiger Seite lassen sich die Angaben nicht überpüfen. Derweil kündigte die ukrainische Generalstaatsanwältin Wenediktowa Ermittlungen in tausenden Fällen möglicher Kriegsverbrechen an.

