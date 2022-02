Luftangriffe auf Charkiw gab es schon gestern, nun sollen auch russische Truppen in die zweitgrößte Stadt der Ukraine eingedrungen sein. (AFP/Sergey BOBOK)

Das teilte der Gouverneur der Region, Sinegubow, mit. Ukrainische Streitkräfte versuchten, die russischen Soldaten zurückzudrängen. Zivilisten wurden aufgefordert, nicht nach draußen zu gehen. Auf Videos, die von einem Berater des Innenministers im Internet veröffentlicht wurden, waren mehrere leichte Militärfahrzeuge auf einer Straße und ein brennender Panzer zu sehen. Das Büro von Präsident Selenskyj warf russischen Truppen vor, im Verlauf von Kämpfen eine Gasleitung in der Stadt Charkiw gesprengt zu haben. Anwohner wurden aufgerufen, ihre Fenster abzudichten.

Luftangriffe in Kiew

In der Hauptstadt Kiew warnten die Sirenen in der Nacht erneut vor Luftangriffen. Ein Lager mit radioaktiven Abfällen sei von Granaten getroffen worden, hieß es in Medienberichten. Nach ersten Messungen bestehe aber keine Bedrohung für die Bevölkerung außerhalb der Schutzzone. Die Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen. Das Präsidialbüro sprach von einer Explosion in der Nähe des Flughafens Schuljany. Zudem soll in der Stadt Wassylkiw ein Öldepot von einer Rakete getroffen worden sein. Videos im Internet zeigten einen großen Brand.

Die ukrainische Armee berichtete von weiteren schweren Kämpfen mit russischen Soldaten. Russland hatte gestern eine Ausweitung der Offensive angeordnet. Nach Angaben des UNO-Nothilfebüros wurden seit Beginn der Invasion mindestens 64 Zivilisten getötet. Das seien aber nur die bestätigten Opfer. Die tatsächliche Zahl sei vermutlich deutlich höher, hieß es in einer Mitteilung.

