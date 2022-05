Rauchsäulen über der Stadt Sjewjerodonezk in der Region Donbass im Osten der Ukraine. (Aris Messinis / AFP)

Ukrainischen Angaben zufolge drangen Soldaten in die umkämpfte Großstadt Sjewjerodonezk ein. Sie zählt zu den letzten Orten, die das ukrainische Militär in der Region Luhansk kontrolliert. Die Armeeführung in Kiew rechnet nun mit weiteren Angriffen auf die Nachbarregion Donezk. Beide zählen zum Donbass, dessen Einnahme die russische Führung zum Kriegsziel erklärt hatte.

Aus der Ostukraine wird außerdem der Tod eines französischen Fernsehreporters gemeldet. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen ein.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.