Zivilisten in der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol (picture alliance / AA /Stringer)

Auch Hilfslieferungen in die Stadt würden blockiert. Im von russischen Streitkräften belagerten Mariupol sind seit Wochen zehntausende Zivilisten von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte in der Nacht, dass man mit neuen russischen Angriffen rund um Mariupol sowie im Osten des Landes rechne. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums verlegt Russland Truppenteile aus Georgien in die Ukraine.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.