Die russischen Soldaten hätten sich auf einer Aufklärungsmission befunden. Sie hätten schwere Verluste erlitten. Ukrainische Behörden melden zudem, dass in der Nacht Orte weiter westlich in den Regionen Poltawa und Dnipropetrowsk beschossen worden seien.

Gestern hatte der ukrainische Präsident Selenskyj weitere Frontregionen im Süden des Landes besucht. Unter anderem hielt er sich in einer Stellung der Nationalgarde im Gebiet Odessa und in der Schwarzmeer-Hafenstadt selbst auf. Zuvor war in einem Video zu sehen, wie Selenskyj Ruinen in der Stadt Mykolajiw in Augenschein nahm und nach einer Lagebesprechung Orden verteilte.

