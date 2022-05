Rauchsäulen über der Stadt Sjewjerodonezk in der Region Donbass im Osten der Ukraine (Archivbild) (Aris Messinis / AFP)

Nach wochenlangem Beschuss werde ein Teil der Stadt im Donbass nun von den Russen kontrolliert, teilte der Gouverneur der Region Luhansk, Gaidai, mit. Bei einem Luftangriff sei zudem ein Tank mit Salpetersäure getroffen worden.

Wie die lokale Militärverwaltung bestätigte, verläuft die Frontlinie in der Mitte. Ukrainische Soldaten würden die Stadt aber weiterhin verteidigen. Sjewjerodonezk gilt als strategische wichtig. Fällt die Stadt, haben die Militärführung in Moskau und die prorussischen Separatisten ein für sie wichtiges Etappenziel des Krieges erreicht, nämlich die volle Kontrolle über das Gebiet Luhansk.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau in seinem heutigen Lagebericht mitteilte, zerstörten russische Raketen in mehreren Gebieten der Ukraine militärische Ausrüstung, darunter Gefechtsstände, Drohnen und Munitionsdepots.

