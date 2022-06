Auch die Stadt Soledar im Oblast Donezk im Osten der Ukraine wird von russischen Truppen angegriffen. (Bild vom 3. Juni 2022). (AFP / Aris Messins)

Besonders umkämpft sind die benachbarten Städte Lyssytschansk und Sjewjerodonezk. Beide sind größtenteils zerstört. In Sjewjerodonezk sollen sich mehrere hundert Zivilisten in den Bunkern unter einer Chemiefabrik aufhalten. Laut dem ukrainischen Präsidialamt bombardieren russische Truppen weiterhin die zivile Infrastruktur der Stadt. In der weiter südlich gelegenen Region Donezk seien viele Menschen von der Versorgung mit Gas, Strom und Wasser abgeschnitten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj rief in einer Videobotschaft zum Durchhalten auf. Der ukrainische Verteidigungsministers Resnikow befürchtet einen langwierigen Stellungskrieg. Er sagte, anstatt vorzurücken, bauten die russischen Streitkräfte in den besetzten Gebieten im Süden des Landes Verteidigungsstellungen auf.

Bundeskanzler Scholz empfing am Vormittag den ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk im Kanzleramt. Dieser lud Scholz nach Kiew ins ukrainische Parlament ein. Scholz habe die Einladung "freundlich zur Kenntnis genommen", sagte dazu sein Sprecher.

