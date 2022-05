Rauchsäulen über der Stadt Sjewjerodonezk in der Region Donbass im Osten der Ukraine. (Aris Messinis / AFP)

Bei russischem Beschuss seien zwei Zivilisten getötet und fünf verletzt worden, sagte er. Die russischen Truppen bewegten sich nun auf das nahegelegene Lyssytschansk zu. Nach Angaben des ukrainischen Militärs verstärkt Russland seine Truppen im Nordosten und Südosten von Sjewjerodonezk. Die russischen Streitkräfte holten zusätzliche Ausrüstung und Munition für ihre Offensive in die Gegend.

Russland meldete weitere Angriffe auf die südukrainische Stadt Mykolajiw. Man habe dort eine Schiffswerft beschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Ein Hangar in der Okean-Werft sei getroffen worden. Dabei sollen Fahrzeuge und Ausrüstung zerstört worden sein. Von ukrainischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor. Mykolajiw liegt 100 Kilometer östlich von Odessa am Schwarzen Meer.

