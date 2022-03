Krieg in der Ukraine Russische Truppen rücken offenbar weiter auf Kiew vor

Russische Militäreinheiten in der Ukraine rücken offenbar näher an Kiew heran. Das belegten neu aufgenommene Satellitenbilder, teilte das US-amerikanische Erdbeobachtungs-Unternehmen Maxar Technologies mit. Etliche Häuser und Gebäude hätten Feuer gefangen. Große Schäden seien in Moschun nordwestlich von Kiew erkennbar. Ähnlich äußerte sich der ukrainische Präsident Selenskyj in einer weiteren Video-Botschaft.

12.03.2022