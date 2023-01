Soledar in der Region Donezk. (pa/AA/Diego Herrera Carcedo)

Die russische Söldnertruppe Wagner gab an, Soledar komplett eingenommen zu haben. Rund 500 ukrainische Soldaten seien getötet worden, erklärte Wagner-Chef Prigoschin. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew hingegen dauern die Kämpfe an. Russische Einheiten würden auch die benachbarte Stadt Bachmut angreifen, hieß es. Beide Städte liegen in der Region Donezk.

