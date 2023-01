Kämpfe in der ukrainischen Stadt Soledar. (Libkos / AP / dpa )

Die russische Söldnertruppe Wagner gab an, Soledar komplett eingenommen zu haben. Rund 500 ukrainische Soldaten seien getötet worden, erklärte Wagner-Chef Prigoschin. Das russische Verteidigungsministerium hat die Einnahme bisher noch nicht bestätigt. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew hingegen dauern die Kämpfe an. Russische Einheiten würden auch die benachbarte Stadt Bachmut angreifen, hieß es. Beide Städte liegen in der Region Donezk.

Bereits gestern Abend hatte Prigoschin behauptet, die Stadt sei eingenommen. Etwa 500 ukrainische Soldaten seien dort eingeschlossen. Die Ukraine wies diese Darstellung zurück und erklärte, es gebe schwere Kämpfe.

Kreml-Sprecher Peskow sprach am Mittag von einer positiven Dynamik beim Vormarsch auf Soledar, rief aber dazu auf, nicht voreilig einen militärischen Sieg zu verkünden. Russlands Präsident Putin räumte ein, die Lage in den annektierten Gebieten sei teilweise schwierig. In einigen Gebieten dauerten Kampfhandlungen an. Das sei aber kein Grund, eine Pause zu machen. Putin wies das russische Kabinett an, einen Plan für die Entwicklung der Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk auszuarbeiten - etwa mit Blick auf Infrastruktur und Sozialleistungen.

