Russland, Prudboi: Russische Rekruten steigen auf einem Bahnhof in der russischen Region Wolgograd in einen Zug. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Das geht aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums in London hervor. Danach wurden neu mobilisierte Reservisten etwa angewiesen, ihre eigenen Verbandskästen mitzubringen. Weiter heißt es in dem Report, der Mangel an Vertrauen auf eine ausreichende medizinische Versorgung bei den russischen Truppen trage offenbar zu einer sinkenden Moral und einem fehlenden Willen bei, an offensiven Einsätzen teilzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.