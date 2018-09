Der möglicherweise vergiftete Aktivist der russischen Protest-Band "Pussy Riot" ist offenbar zur medizinischen Behandlung in Berlin eingetroffen. Piotr Wersilow war am Donnerstag in ein Moskauer Krankenhaus gebracht worden, weil er kaum noch sehen und sprechen konnte. Seine Partnerin vermutet, dass es sich um einen Mordanschlag gehandelt haben könnte.

Nadeschada Tolokonnikowa postete ein Video auf Twitter, auf dem die Ankunft von Piotr Wersilow auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld zu sehen sein soll. Der "Bild"-Zeitung sagte sie, Wersilow solle in Deutschland von Spezialisten behandelt werden. Ein Freund der Familie, der in einer Berliner Klinik arbeitet, soll die Behandlung angeboten haben.



Wersilow und andere Mitglieder von der Polit-Punk-Band "Pussy Riot" waren während des Finales der Fußball-WM in Moskau verkleidet auf den Platz gerannt, um gegen Polizeigewalt in Russland zu protestieren. Anfang der Woche musste Wersilow zu einem Gerichtstermin erscheinen. Zwei Tage später kam er ins Krankenhaus, weil seine Sinne beeinträchtigt waren und er das Bewusstsein verlor. Medienberichten zufolge fanden Ärzte in seinem Blut starke Psychopharmaka.



Pussy Riot ist mit spektakulären Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption weltweit bekannt geworden. Nadeschda Tolokonnikowa war 2012 nach einem "Punk-Gebet" in einer Kirche verhaftet und wegen "Rowdytums aus religiösem Hass" zu Haft verurteilt worden. Sie kam Ende 2013 frei.