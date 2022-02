Ein ukrainischer Soldat vor Trümmern in der Hauptstadt Kiew (AFP)

In Kiew wurde die Bevölkerung aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen und dort zu bleiben. In den vergangenen Tagen waren nach Luftalarm in der Hauptstadt bereits U-Bahn-Stationen als Zufluchtsorte ausgewiesen worden. Heute hieß es, die Menschen sollten sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten oder Balkone betreten, um nicht von Kugeln oder möglichen Trümmerteilen getroffen zu werden.

Eine russische Rakete hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Angaben ihres Bürgermeisters Klitschko ein hohes Wohngebäude am südwestlichen Rand der Stadt getroffen. Rettungskräfte seien auf dem Weg. Auf einem Messengerdienst postete Klitschko ein Bild, das ein klaffendes Loch auf einer Seite des Gebäudes mit verwüsteten Wohnungen und Geschäften zeigt. Seinen Angaben zufolge sind bei diversen Angriffen in der Nacht mehrere Menschen verletzt worden - darunter zahlreiche Kinder. Die Lage sei nun allerdings außer Kontrolle, es gebe derzeit keine keine größere russische Militärpräsenz in der Hauptstadt. Allerdings seien Gruppen von Saboteuren aktiv, so Klitschko.

Die ukrainische Armee erklärte, sie habe einen Angriff russischer Streitkräfte auf eine wichtige Militärstellung in der Hauptstadt abgewehrt. Zudem ist von Schusswechseln und Raketenangriffen in der Nähe des Regierungsbezirkes die Rede.

Kämpfe auch im Stadtzentrum

Unser Korrespondent Peter Sawicki sagte im Deutschlandfunk (Audio), man könne mit Sicherheit sagen, dass es schon in der Nacht schwere Kämpfe in Kiew gegeben habe - nicht nur rund um die Stadt. Er sprach von Explosionen auch im Stadtzentrum. Sawicki erläuterte, in der Innenstadt gebe es militärische Einrichtungen, denen die Angriffe gegolten haben könnten.

Selenskyi rechnete mit Großangriff auf Kiew

Der ukrainische Präsident Selenskyj wandte sich am Morgen in einer Videobotschaft erneut an die Bürger der Ukraine. Er sei nach wie vor in Kiew. Man werde die Waffen nicht niederlegen, sagte der Regierungschef in dem Video auf Facebook. Selenskyi bezeichnete Gerüchte als falsch, nach denen er kapituliert habe oder geflohen sei.

Auch Angriff auf Militärstützpunkt

Russische Truppen griffen der ukrainischen Armee zufolge auch einen Militärflughafen südlich von Kiew an. Es handelt sich dabei um den Luftwaffenstützpunkt Wassylkiw. Die Bürgermeisterin der dortigen Kleinstadt berichtet, es seien ukrainische Soldaten getötet und verletzt worden.

Aus dem Osten der Ukraine werden Luftangriffe gemeldet, so etwa aus Gebieten in der Nähe der Städte Sumy, Poltawa und Mariupol. Das ukrainische Militär berichtet von russischem Beschuss mit Marschflugkörpern vom Schwarzen Meer aus. Nach russischen Angaben wurde die Stadt Melitopol im Südosten des Landes eingenommen.

Ungarn bietet Budapest als Verhandlungsort

Ungeachtet der Kämpfe sind weiterhin Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ein Thema. Ungarn bot in der Nacht seine Hauptstadt Budapest als Ort für solche Gespräche an. Der ungarische Außenminister Szijjarto sagte, beide Seiten hätten erklärt, darüber nachzudenken.

Ein Sprecher Selenskyjs hatte zuvor gesagt, man sei in Kontakt mit der russischen Regierung bezüglich Ort und Zeit möglicher Verhandlungen. Russland hatte gestern ein Gesprächsangebot Selenskyjs unter Bedingungen angenommen und die belarussische Hauptstadt Minsk als Ort vorgeschlagen, was die ukrainische Regierung aber ablehnte. Das dürfte auch daran liegen, dass Russland den Angriff auf die Ukraine unter anderem aus Belarus gestartet hatte.

Resolution im UNO-Sicherheitsrat gescheitert

Im UNO-Sicherheitsrat scheiterte eine Resolution gegen den russischen Angriff auf die Ukraine gescheitert am Veto Russlands. China enthielt sich zusammen mit Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. 11 der insgesamt 15 Staaten des Sicherheitsrats stimmten für den Entwurf, den die USA und Albanien vorbereitet hatten. Darin wurde Russland aufgefordert, sich sofort aus der Ukraine zurückzuziehen und zum Minsker Abkommen über einen Waffenstillstand in der Ost-Ukraine zurückzukehren.

Neue Sanktionen der USA

Nach der Europäischen Union verhängen auch die USA und mehrere weitere Staaten Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Putin und seinen Außenminister Lawrow. US-Finanzministerin Yellen erklärte in Washington, zudem würden weitere Regierungsvertreter mit Strafmaßnahmen belegt. Man ziehe die russische Führung für den brutalen Angriff auf die Ukraine zur Rechenschaft.

Auch Kanada beschloss in der Nacht Sanktionen gegen Putin und Lawrow; Australien kündigte sie an. Gestern Abend hatte dies bereits der britische Premier Johnson getan, und zwar bei einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsstaaten.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.