Russlands Außenminister Lawrow bei einer Pressekonferenz mit seinem brasilianischen Kollegen Vieira. (Myke Sena / dpa / Myke Sena)

Beim Treffen mit seinem Kollegen Vieira in Brasília äußerte er Dank für die Bemühungen des Landes um Frieden im Ukraine-Krieg. Vieira kritisierte die Sanktionen gegen Russland. Solche Maßnahmen hätten negative Auswirkungen vor allem auf die Wirtschaft in Entwicklungsländern, sagte er. Zugleich bekräftigte Vieira, dass Brasilien eine friedliche Lösung wolle. Im Januar hatte Präsident Lula da Silva eine internationale Vermittlung unter Beteiligung Chinas angeregt. Den Vorschlag zum Verzicht auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim wies die Ukraine strikt zurück. Bei einem Besuch in China vor einigen Tagen erklärte Lula, die USA müssten aufhören, den Ukraine-Krieg zu befördern. Sie und die EU sollten anfangen, über Frieden zu reden. - Brasilien ist als einer der weltweit führenden Agrarproduzenten unter anderem von Düngemitteln aus Russland abhängig.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.