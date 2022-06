Der UNO-Sicherheitsrat in New York. (imago images / Pacific Press Agency / Lev Radin)

In der Sitzung in New York machte Michel Russland für eine drohende globale Nahrungsmittelkrise verantwortlich. Er sagte, die russische Armee attackiere in der Ukraine Transportinfrastruktur sowie Lagerstätten für Getreide und verhindere Anbau und Ernte. Zudem würden die Truppen Getreide aus den besetzten Gebieten in der Ost-Ukraine stehlen. Der russische UNO-Botschafter Nebensja verließ daraufhin demonstrativ den Raum.

Ähnliche Vorwürfe wie Michel erhob auch US-Außenminister Blinken gegen Russland. Er sagte in Washington, es gebe glaubwürdige Berichte, wonach Russland ukrainisches Getreide beschlagnahme und verkaufe. Moskau wolle zudem durch die Blockade ukrainischer Getreideausfuhren die Welt erpressen.

