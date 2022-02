Der Russische Föderationsrat hat grünes Licht für einen Truppeneinsatz in der Ostukraine gegeben. (ITAR-TASS/Valery Sharifulin)

Die Parlamentskammer in Moskau folgte damit einem Antrag des russischen Präsidenten Putin. Über die Anzahl der Soldaten, den Zeitplan und die Aufgabenstellung für die Truppen werde noch entscheiden, hieß es. Putin sagte lediglich, mögliche militärische Aktionen hingen von der Lage-Entwicklung ab.

Die Nato warnte vor einem großangelegten Angriff Russlands auf die Ukraine. US-Präsident Biden ordnete die Verlegung weiterer Truppen in die drei baltischen Staaten sowie zusätzliche militärische Hilfen für die Ukraine an. Der ukrainische Staatschef Selenskyj befahl die Einberufung von Reservisten.

Das russische Außenministerium kündigte am Abend an, sein diplomatisches Personal aus der Ukraine abzuziehen, um - Zitat - "dessen Leben zu schützen". Es habe bereits Angriffe auf die russischen Vertretungen in Kiew und anderen ukrainischen Städten gegeben, hieß es.

