Der Russische Fußballverband hat kein Verständnis für den Ausschluss des Landes aus internationalen Turnieren. (Jakub Porzycki/NurPhoto Krakow Poland/Imago )

Die Verbände FIFA und UEFA hatten entschieden, dass Russland unter anderem nicht an den Playoffs in der WM-Qualifikation und an der Weltmeisterschaft selbst in Katar Ende des Jahres teilnehmen darf. Auch Turniere wie die Europa League sind betroffen.

Der russische Verband RFS betonte, der Ausschluss verstoße "gegen alle Standards und Prinzipien des internationalen Wettbewerbs" sowie gegen "das Ethos von Sportsgeist und Fairplay". Der Ausschluss sei "ausdrücklich diskriminierend". Er betreffe eine enorme Anzahl von Athleten, Trainern und Betreuern, Vereins- und Nationalmannschaftsfunktionären und Millionen russischer und internationaler Fans. Der RFS behalte sich das Recht vor, die Entscheidung von FIFA und UEFA gemäß dem internationalen Sportrecht anzufechten.

RB Leipzig kampflos im Viertelfinale

Mit der Entscheidung der UEFA steht Bundesligist RB Leipzig kampflos im Viertelfinale der Europa League. Die für den März angesetzten Achtelfinalspiele zwischen Leipzig und Spartak Moskau finden nicht statt. In den Playoffs im Fußball hätte Russland am 24. März gegen Polen antreten sollen.

Der polnische Verband hatte allerdings bereits ausgeschlossen, dieses Spiel zu bestreiten. Mehrere europäische Vereine hatten vor der Entscheidung der Verbände bereits einen Boykott angekündigt und erklärt, dass sie nicht gegen russische Teams spielen werden. Der Deutsche Fußball-Bund zeigte sich erleichtert, dass nunmehr weltweit eine gemeinsame Entscheidung getroffen worden sei.

Die UEFA beendete zudem die Zusammenarbeit mit dem russischen Sponsor Gazprom. Die Entscheidung umfasse alle bestehenden Verträge, einschließlich der UEFA Champions League, der UEFA-Nationalmannschaftswettbewerbe und der UEFA EURO 2024, heißt es in einer Mitteilung. Der Vertrag war seit 2012 in Kraft und soll etwa 40 Millionen Euro pro Saison wert sein. Eine Stellungnahme von Gazprom liegt nicht vor.

