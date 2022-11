Der Kreml-nahe Unternehmer Jewegenij Prigoschin (imago/ITAR-TASS)

Dies sei im Vorfeld der wichtigen Zwischenwahlen geschehen, erklärte Prigoschin in einem Social-Media-Posting seines Unternehmens Concord. Er betonte, man habe sich eingemischt, tue es derzeit und werde es auch weiterhin tun. Prigoschin war eine Zeit lang Lieferant der Küchen im Kreml, was ihm den Spitznamen "Putins Koch" einbrachte. Seine Söldnertruppe ist für Russland bereits in mehreren Konflikten auf der Welt im Einsatz. Wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei der Einmischung in die Präsidentschaftswahlen ist er mit US-Sanktionen belegt.

