Wiese sagte der " Frankfurter Allgemeinen ", er könne die Politik Russlands angesichts der Invasion in der Ukraine nicht mehr rechtfertigen. Der frühere Bundestagsabgeordnete und langjährige Landesgeschäftsführer der niedersächsischen SPD galt als einer der wichtigsten Interessenvertreter Moskaus in Deutschland mit engen Kontakten zum ehemaligen Bundeskanzler Schröder. Wiese betreibt auch eine Beratungsfirma, die in Russland tätig ist, aber auch in Aserbaidschan und der Türkei.