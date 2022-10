Nach russischen Angaben habe es sich bei dem Vorfall mit einem Kampfjet im September um eine technische Störung gehandelt. (dpa/picture alliance/Maxim Shipenkov)

Der Vorfall habe sich am 29. September in internationalem Luftraum über dem Schwarzen Meer ereignet, teilte Wallace dem Parlament in London mit. Das unbewaffnete britische Flugzeug sei von zwei russischen Kampfflugzeugen abgefangen worden. Eine der beiden russischen Maschinen habe die Rakete abgefeuert. Wie Wallace weiter erklärte, hat er dem russischen Verteidigungsminister Schoigu seine Besorgnis über den Zwischenfall ausgedrückt. Russischen Angaben zufolge habe es sich um eine technische Störung gehandelt. Die britischen Patrouillenflüge seien zwischenzeitlich ausgesetzt worden, würden inzwischen wieder durchgeführt, allerdings in Begleitung eines Kampfjets.

Weiterführende Informationen

