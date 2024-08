Diese vom russsischen Verteidigungsministerium am 7.8.2024 verbreitete Drohnenaufnahme soll einen russischen Raketenangriff auf ukrainische Truppen in der russischen Region Kursk zeigen. (dpa / Anadolu / Russian Ministry of Defense)

Aus Kiew wurde ein Luftangriff mit mindestens zwei russischen Raketen gemeldet. Augenzeugen und Reporter berichteten von mehreren Explosionen. Nach Angaben von Rettungsdiensten wurden zwei Menschen durch herabfallende Trümmer getötet.

Von Seiten ukrainischer Marinestreitkräfte hieß es, sie hätten bei einem Angriff auf einen Gasförderturm im Schwarzen Meer etwa 40 russische Soldaten getötet. Laut den Behörden in der russischen Stadt Kursk wurden mindestens 13 Menschen verletzt, als Trümmer einer abgeschossenen ukrainischen Rakete in ein Wohnhaus stürzten. In der Grenzregion hatte die Ukraine vor einigen Tagen mit einer unerwarteten Bodenoffensive auf russischem Territorium begonnen.

Die russische Staatsagentur Tass meldete, von dort seien inzwischen über 76.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.