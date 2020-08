Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas haben im Fall Nawalny die russischen Behörden zu Transparenz und umfänglicher Aufklärung der Tat aufgerufen.

Nach Aussagen von Medizinern der Berliner Charité deuteten die klinischen Befunde auf eine Vergiftung Nawalnys hin, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Merkel und Maas unterstrichen die herausgehobene Rolle Nawalnys in der russischen Opposition. Die Verantwortlichen müssten ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.



Auch die Europäische Union verlangte von Moskau eine unabhängige und transparente Untersuchung. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte in Brüssel, die EU verurteile aufs Schärfste den mutmaßlichen Angriff auf Nawalnys Leben. Das russische Volk, aber auch die internationale Gemeinschaft verlangten, die Hintergründe zu erfahren.