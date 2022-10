Das Atomkraftwerk Saporischschja (picture alliance / Xinhua News Agency / Bai Xueqi)

Präsident Putin unterzeichnete in Moskau ein entsprechendes Dekret. Zudem wies er die Regierung an, Maßnahmen zur Verstaatlichung des Atomkraftwerks zu ergreifen. Das seit Anfang März von russischen Truppen besetzte AKW ist das größte Kernkraftwerk in Europa. Es ist in den vergangenen Monaten bei schweren Kämpfen mehrfach unter Beschuss geraten.

Der Chef des Atomkraftwerkes, Muraschow, war am Freitag von russischen Truppen verschleppt worden. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde befindet er sich wieder auf freiem Fuß. IAEA-Chef Grossi ist derzeit auf dem Weg nach Kiew. Grossi hatte wiederholt auf eine Schutzzone für das AKW gedrungen.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.