Petersburger Wirtschaftsforum

Präsident Putin hat betont, dass Russland seine Ziele in der Ukraine erreichen werde. (dpa/AP/TASS/Sergei Bobylev)

In der internationalen Politik werde aber nichts mehr so sein, wie es einmal gewesen sei. Auch an der drohenden, weltweiten Nahrungsmittelknappheit seien die Vereinigten Staaten schuld. Sie würden Lebensmittel aufkaufen und so die Preise in die Höhe treiben.

Der russische Präsident bestritt zugleich, dass die vom Westen verhängten Wirtschaftssanktionen eine Wirkung auf sein Land haben. Der wirtschaftliche "Blitzkrieg" gegen Russland habe keine Chance auf Erfolg.

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte er, Russland werde alle Ziele des Einsatzes erreichen. Die russischen Soldaten würden in der Ukraine die Rechte Russlands für eine sichere Entwicklung verteidigen.

Die Rede von Putin war wegen einer Cyberattacke um mehr als eine Stunde verschoben worden. Nach Angaben des Kreml hat einen Angriff auf das Akkreditierungs- und Einlasssystem des Forums gegeben.

