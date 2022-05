Blockierte ukrainische Getreideexporte

Die Ukraine wirft Russland vor, die Schwarzmeer-Häfen zu blockieren und so die für die Welternährung wichtige Weizenausfuhr zu verhindern. (Anatolii STEPANOV / FAO / AFP)

Ein Sprecher sagte in Moskau, Präsident Putin habe dies dem italienischen Regierungschef Draghi in einem Telefonat angeboten. Draghi erklärte in Rom, er habe in dem Gespräch eine grundsätzliche Bereitschaft bei Putin erkannt, eine Lösung der Lebensmittelkrise zu finden. Nun werde er mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sprechen, um dessen Meinung einzuholen.

Die Ukraine hatte Russland vorgeworfen, die Schwarzmeer-Häfen mit Kriegsschiffen zu blockieren und so die für die Welternährung wichtige Weizenausfuhr zu verhindern. Moskau wiederum forderte Kiew auf, die ukrainischen Küstenstreifen zu entminen, damit ein Korridor für die Getreideausfuhr eingerichtet werden könne.

