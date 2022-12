Eine brennende Traktorenfabrik in der Nähe von Saporischschja in der Ukraine. (IMAGO / SNA / IMAGO / Evgeny Biyatov)

Wie der Energieversorger Ukrenergo mitteilte, musste der Strom in vielen Teilen des Landes abgeschaltet werden. Unter anderem in Odessa im Süden, in der Industriestadt Krywyj Rih im Südosten und in der Region Sumy im Norden brach die Wasserversorgung zusammen.

Vielerorts waren Explosionen zu hören, teils ausgelöst durch die ukrainische Flugabwehr. In der gesamten Ukraine galt Luftalarm. In der Region Saporischschja wurden mehrere Gebäude getroffen und nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen getötet.

